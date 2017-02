FC Dordrecht speelt gelijk tegen Fortuna: 2-2

FC Dordrecht heeft aan de Krommedijk een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. Halverwege stond de ploeg van Gérard de Nooijer met 2-0 voor tegen Fortuna Sittard. Uiteindelijk liep de wedstrijd uit op een puntendeling; 2-2.

Zonder de geschorste Bradley de Nooijer en Michael Chacon (rood tegen Cambuur) kwam Dordrecht wel op voorsprong. Alvin Daniels strafte een fout in de Limburgse verdediging af met een bekeken schotje. Later gaf Daniels de beslissende pass op doelpuntenmaker Joris Kramer.Aan de andere kant was Fortuna wel gevaarlijk, maar die ploeg vond steeds doelman Tim Coremans op hun weg.Fortuna-coach Oliseh bracht in en na de rust twee spelers in de ploeg met een Sparta-achtergrond. Finn Stokkers werd deze week gehuurd van Sparta. Een paar minuten later kwam ook oud-Spartaan Roald van Hout in de ploeg.Met deze twee spelers ging Fortuna meer druk zetten en daar hadden de Dordtenaren het moeilijk mee. Tien minuten na rust maakte Stokkers de 2-1. De druk op de goal van Koremans hield aan. Twintig minuten voor het einde viel de (verdiende) gelijkmaker.Door het gelijkspel mist Dordrecht de kans om Fortuna Sittard en De Graafschap (nederlaag bij VVV) op de ranglijst te passeren. De voorsprong op Achilles'29 (hekkensluiter) blijft twaalf punten.