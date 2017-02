Bond van Wetsovertreders ongerust over steekincidenten in tbs-klinieken

Kijvelanden

De Bond van Wetsovertreders (BWO) maakt zich zorgen over steekincidenten in tbs-klinieken. Vrijdagmiddag raakte in De Kijvelanden in Poortugaal een medewerker ernstig gewond toen hij door een patiënt werd neergestoken.





De bond gaat nog deze maand praten met de cliëntenraden in de Nederlandse tbs-klinieken. Volgens de organisatie was het al de vijftiende keer dat zoiets gebeurde. De BWO wijst erop dat ook andere bewoners geconfronteerd worden met dit soort geweld.De bond gaat nog deze maand praten met de cliëntenraden in de Nederlandse tbs-klinieken.