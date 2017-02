Alleen met de kids naar concert Afrojack Spijkenisse

Afrojack Er stond even een korte rij voor kaarten Afrojack

Dj Afrojack gaat na vijf jaar weer eens optreden in zijn oude woonplaats Spijkenisse. De dj treedt zondagmiddag 19 februari op in speelparadijs Monkey Town. Het optreden is bedoelt als kinderfeest.





Volgens verslaggever Maikel Coomans loopt het nog niet echt storm bij de kaartverkoop. De kaarten worden alleen per bundel verkocht aan twee volwassenen en drie kinderen (tussen 4 en 12 jaar).





De opbrengst van de kaarten gaat helemaal naar



Geen optreden bij SpijkenisseFestival

Afrojack wilde al eerder eens in zijn geboorteplaats optreden tijdens het De kaartverkoop van het optreden is om 12.00 uur begonnen bij de Monkey Town en de SNS Bank in Spijkenisse. Er zijn slechts 1.800 kaarten beschikbaar.Volgens verslaggever Maikel Coomans loopt het nog niet echt storm bij de kaartverkoop. De kaarten worden alleen per bundel verkocht aan twee volwassenen en drie kinderen (tussen 4 en 12 jaar).De opbrengst van de kaarten gaat helemaal naar Stichting Muziekids . Die stichting wil in ziekenhuizen muziekstudio's bouwen zodat zieke kinderen muziek kunnen maken.Afrojack wilde al eerder eens in zijn geboorteplaats optreden tijdens het SpijkenisseFestival . Dat concert ging uiteindelijk niet door omdat de gemeente Nissewaard het niet zag zitten. De gemeente zou de veiligheid niet kunnen garanderen bij grote drukte.