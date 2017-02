Van Berkel keert terug bij Sliedrecht Sport

Esther van Berkel (foto: Jeroen de Bruin)

Esther van Berkel keert per direct terug bij Sliedrecht Sport. De 26-jarige passer-loper speelde de laatste twee jaar in het buitenland, bij Stade Français en Wiesbaden. Daarvoor kwam ze ook al vier jaar uit voor Sliedrecht Sport.

Van Berkel is een welkome versterking voor Sliedrecht Sport, omdat de nummer twee van de eredivisie maar over elf speelsters beschikt dit seizoen. Van Berkel is direct inzetbaar voor Sliedrecht Sport. Zaterdag tegen Peelpush kan ze haar eerste minuten maken.



De kersverse aanwinst van Sliedrecht Sport heeft dit jaar haar studie geneeskunde weer opgepakt en concentreert zich verder op beachvolleybal. Ze vormt een team met Quirine Oosterveld.