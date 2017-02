Stokkers: 'Even wennen na lange periode Sparta'

Finn Stokkers

Negen minuten had Finn Stokkers nodig om zijn visitekaartje af te geven bij Fortuna Sittard, zijn nieuwe club. In de uitwedstrijd bij FC Dordrecht (2-2) viel bij de inmiddels oud-Spartaan in de rust in, in de 54-ste minuut trof hij al doel. "Dat is het lekkerste gevoel, scoren voor een spits, voor je nieuwe club."

Deze week vertrok Stokkers transfervrij van Sparta naar Fortuna Sittard. "Het is wel even wennen ja, na een lange periode Sparta. Het was al duidelijk dat ik verhuurd mocht worden, we waren al op zoek, maar de laatste dagen mocht ik ook transfervrij weg. Fortuna wilde mij graag helpen, ik kreeg een goed gevoel, en heb het gelijk gedaan. Heel last-minute."



Bij Sparta kwam Stokkers niet in de plannen voor van trainer Alex Pastoor. Dus doet hij een stapje terug, van de eredivisie naar de eerste divisie. "Bedoeling is wel dat ik ooit weer terugkeer naar de eredivisie, het liefst met Fortuna Sittard. Niets is onmogelijk, kijk maar naar FC Dordrecht twee of drie jaar geleden," lacht de aanwinst van de Limburgers.