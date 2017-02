Berghuis: 'Alle reden om scherp te zijn bij FC Twente'

Steven Berghuis keert zondag als speler van Feyenoord terug bij de club waar hij zijn debuut maakte. Bij FC Twente is er sindsdien veel veranderd.

Toen Berghuis debuteerde, was de ploeg uit Enschede net landskampioen geworden en kwam het in de Champions League uit. Nu speelt FC Twente geen Europees voetbal en probeert het in de subtop aan te haken. Berghuis: "Ik spreek niet zoveel mensen meer. Ik heb nog contact met een paar jongens met wie ik heb gespeeld. Coach René Hake was mijn coach bij Jong FC Twente."



Berghuis vindt het knap hoe FC Twente nu stand weet te houden na een zeer bewogen sportief en financieel jaar. Hij weet dat de wedstrijd tegen zijn voormalige club een lastige horde wordt. "FC Twente heeft dit seizoen van Ajax gewonnen. Alle reden voor ons om daar scherp te zijn."