Zwaargewonde man op straat gevonden in Rotterdam

Bij een café op de Straatweg in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaargewonde man gevonden. De 56-jarige man uit Capelle aan den IJssel had een wond aan zijn hoofd.





Het is nog niet duidelijk hoe de man gewond raakte. Volgens getuigen zou de man ruzie hebben gehad met iemand.





Mensen die het slachtoffer rond 02.00 uur vonden, begonnen met reanimeren. Ambulancepersoneel heeft hem vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek en hij is nog niet aanspreekbaar.