Muntenschat gevonden in oud schip uit Capelle

Medewerkers van scheepswerf Asto vonden de schat (Foto: Facebook Asto)

In een oud schip uit Capelle aan den IJssel is een kist vol munten gevonden. De Eben Haëzer ligt voor een spoedreparatie op een werf in Raamsdonksveer in Brabant.





Het schip is in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd bij scheepswerf A. Vuijck & Zn in Capelle. De munten komen uit alle delen van de wereld. "Ik zag in elk geval een aantal munten uit voormalig Nederlands Indië."



De vondst is aan een muntexpert gegeven. Die onderzoekt de geschiedenis en de waarde van de schat. Medewerkers van scheepswerf Asto vonden de kist in een geheime tussenruimte achter in de romp. "Het lijkt wel een Eftelingverhaal. Ik ben euforisch en een beetje overdonderd", zegt directeur Karst van der Wiel van Asto tegen Omroep Brabant Het schip is in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd bij scheepswerf A. Vuijck & Zn in Capelle. De munten komen uit alle delen van de wereld. "Ik zag in elk geval een aantal munten uit voormalig Nederlands Indië."De vondst is aan een muntexpert gegeven. Die onderzoekt de geschiedenis en de waarde van de schat.