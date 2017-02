Stadion en commercie speerpunten Maaskant bij FC Dordrecht

Rik Maaskant vindt dat FC Dordrecht zich op commercieel gebied verder kan ontwikkelen. "We moeten snel met een concreet plan komen met allerlei data en gegevens. Dat moeten we aan de gemeente, supporters en potentiële sponsors kunnen tonen," zegt de nieuwe commercieel directeur.

Ook kan volgens hem de fanbase van FC Dordrecht verbeterd worden. Maaskant was al twintig jaar bij de club betrokken als oud-werknemer van hoofdsponsor Riwal. Een ander speerpunt wordt de vernieuwing van het stadion. Maaskant: "Onze doelstelling is dat we aan het einde van het seizoen een concreet plan hebben liggen voor het stadion en andere zaken. Als we dat niet hebben, missen we een stukje momentum."



Volgens Maaskant wordt het dan lastig om mensen te overtuigen dat dit het laatste jaar is in de huidige situatie van de Schapenkoppen.



FC Dordrecht staat in de Jupiler League momenteel op de negentiende plaats met achttien punten. Alleen Achilles '29 doet het minder.