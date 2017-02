Amateurvoetbal: Capelle boekt knappe zege

Amateurvoetbal

In de Derde Divisie heeft Capelle drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Sandin Avdic was met de enige treffer de gevierde man (1-0).

Capelle staat op een veilige veertiende plaats met 23 punten uit twintig wedstrijden. Doordat Scheveningen van Capelle verloor, kon concurrent ASWH van dit puntenverlies profiteren. De ploeg uit Henrik-Ido-Ambacht won thuis met 2-1 van Quick Boys. Jerry Tieleman en Peter de Lange waren de doelpuntenmakers voor de thuisclub. ASWH klimt naar de derde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper FC Lisse blijft twee punten.



SteDoCo kreeg in eigen huis een flink pak slaag van Jong FC Groningen en verloor ruim met 0-4. De ploeg vindt zichzelf terug op de twaalfde plaats met 26 punten uit 21 wedstrijden.



Tweede Divisie

Excelsior Maassluis boekte een 0-2 zege op Katwijk. Voor de Tricolores scoorden Daan Blij en Kevin Vink. Excelsior Maassluis springt door deze overwinning over Katwijk heen op de ranglijst en staat derde.



Barendrecht speelde tegen FC Twente met 1-1 gelijk. Danny Monster maakte in de 61-ste minuut het doelpunt voor de thuisclub. Jong Sparta Rotterdam ging met 1-2 onderuit tegen Kozakken Boys. Voor de beloften van Sparta was Deroy Duarte trefzeker. Barendrecht staat in de Tweede Divisie negende met 28 punten. Jong Sparta staat veertiende met 24 punten uit 22 wedstrijden.



Hoofdklasse A

Spijkenisse blijft door de 1-0 zege op DFS goede zaken doen in de top van de hoofdklasse A. Serginio van Axel Dongen maakte voor rust de enige treffer van de wedstrijd. Trainer Peter Wubben vindt zijn Spijkenisse terug op de derde plaats met zes punten achterstand op koploper Ter Leede.



De enige regioploeg die onderin kon winnen was Zwaluwen. In Mijdrecht werd Argon met 1-2 verslagen. Verder leed Smitshoek een zware 5-1 nederlaag tegen Achilles Veen. Koploper Ter Leede was met 3-1 te sterk voor RVVH. In Amsterdam verloor Sliedrecht met 3-2 van de amateurs van Ajax. RVVH blijft elfde staan, terwijl Zwaluwen op een punt van RVVH twaalfde staat. Sliedrecht is nummer dertien met elf punten. Een plaatsje lager vinden we Smitshoek met tien punten op plaats veertien.



Eerste Klasse C

In de eerste klasse C eindigde de topper tussen Rijsoord en SHO in 1-0. Door deze zege blijft Rijsoord koploper.