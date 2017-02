Jongeren in de rij voor gesigneerde dichtbundel Tim Hofman

Tim Hofman (28) is vooral bekend als presentator van BNN-programma's zoals Spuiten en Slikken, maar zijn grote passie is dichten. Hij heeft net zijn eerste dichtbundel uit en signeerde die zaterdag in Donner in Rotterdam. Dat bracht heel veel jongeren op de been.