Excelsior pakt punt bij FC Groningen: 1-1

Excelsior heeft in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een belangrijk punt gepakt in de strijd tegen degradatie. De Kralingers speelden door een late goal van invaller Anouar Hadouir met 1-1 gelijk in het Noordlease Stadion. Daardoor blijft de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag vooralsnog veertiende in de eredivisie.

Met aanvoerder Ryan Koolwijk en Luigi Bruins terug in de basis en Milan Massop op de plaats van de geschorste Jurgen Mattheij voerde Van der Gaag de nodige wijzigingen door na de 4-0 afstraffing bij Roda JC van een week eerder.Het duurde in Groningen lang voordat het duel tot leven kwam, want in een laag tempo wisten beide teams weinig tot niets te creëren. Schoten van Alexander Sørloth (naast) en Samir Memisevic (gered) zorgden voor het meeste gevaar namens FC Groningen. Laatst genoemde speler nam doelman Warner Hahn op slag van rust hard onder vuur.Het contrast tussen de eerste en tweede helft was groot. Dat pakte kort na de thee echter niet goed uit voor Excelsior, want al snel veroorzaakte Massop een penalty door Etiënne Reijnen naar de grond te werken. Voormalig Sparta-aanvaller Mimoun Mahi faalde voor de Groningers vervolgens niet vanaf elf meter: 1-0.De voorsprong werkte bevrijdend voor de thuisploeg, want Excelsior kwam er na de 1-0 een fase niet meer aan te pas. Na een uur spelen kwam daar echter verandering in. Het begon met een grote kans voor Bruins, die van dichtbij niet raak wist te koppen. Een fraai schot op de lat van Hicham Faik leverde ook geen treffer op.Nadat Stanley Elbers, Mike van Duinen en Anouar Hadouir werden ingebracht viel de verdiende gelijkmaker alsnog. Het was de laatst genoemde invaller die koud in het veld tien minuten voor tijd de Rotterdammers een punt bezorgde. Van afstand wist Hadouir doelman Sergio Padt via de binnenkant van de paal te passeren: 1-1.In de slotfase waren zowel Excelsior als FC Groningen dichtbij een tweede doelpunt. Namens de bezoekers probeerde Elbers het en voor de thuisploeg miste Kasper Larsen een grote kans. Gescoord werd er niet meer.