Zaalsporten: Hockeyers Rotterdam verliezen zaalfinale

Timmo Kranstauber

De hockeyers van HC Rotterdam zijn er niet in geslaagd landskampioen te worden in de zaal. Zaterdagavond ging de finale tegen Amsterdam kansloos verloren. In het Topsportcentrum naast De Kuip waren de hoofdstedelingen met liefst 7-1 te sterk. Timmo Kranstauber (foto) maakte de enige Rotterdamse treffer.

"Dit is heel pijnlijk. We hebben op zich nog leuk mee gedaan, maar zij waren de favoriet en speelden een uitstekende finale", liet hockeyer Oliver Polkamp na afloop weten. "We hebben genoeg kansen gehad, maar hun keeper was uitstekend. Zij maakten elke kans fantastisch af."



HC Rotterdam had zich geplaatst voor de eindstrijd door in de halve finale af te rekenen (8-2) met Schaerweijde. De Amsterdammers waren daarin met 7-5 te sterk voor HDM.



Over drie weken hervat de competitie op het veld. HC Rotterdam speelt op zondag 26 februari een uitwedstrijd tegen Oranje Rood in Eindhoven.