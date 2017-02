Brand in binnenstad Dordt

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In de binnenstad van Dordrecht heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed.

De brand was in een woning aan de Voorstraat, vlak bij de Ruitenstraat en Pelserstraat. De brandweer haalde één persoon uit de woning.



Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur zat tussen de vloeren. De oorzaak is niet bekend.