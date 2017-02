Feyenoord in slotfase langs FC Twente

Feyenoord heeft de lastige uitwedstrijd bij FC Twente met 2-0 gewonnen. Laat in de tweede helft maakte het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst het verschil in Enschede.

De eerste helft was zeer vermakelijk om naar te kijken. Feyenoord startte sterk, zonder echt gevaarlijk te worden, maar kwam na een kleine twintig minuten voetbal zelf goed weg. Enes Unal werd onterecht teruggefloten voor buitenspel toen hij op weg was naar doelman Brad Jones. In de fase die volgde kreeg Feyenoord kansen.Eric Botteghin punterde de bal uit een voorzet van Steven Berghuis van dichtbij recht op doelman Nick Marsman af en Dirk Kuyt zag zijn pegel voor de lijn worden gekeerd door een verdediger. Na een half uur voorkwam de inglijdende Terence Kongolo een bijna zeker doelpunt van Dylan Seys. In de laatste minuten voor rust probeerde Nicolai Jorgensen het nog, maar zijn schot miste kracht.Na rust was de eerste kans voor de thuisploeg. Mateusz Klich schoot over toen Feyenoord de bal weigerde weg te werken. De thuisploeg werd sterker en Van Bronckhorst besloot na een uur spelen Dirk Kuyt naar de kant te halen voor Jens Toornstra, die door de terugkeer van Karim El Ahmadi op de bank begon.Feyenoord nam het initiatief op zoek naar een bevrijdende goal. Toch bleven grote kansen uit voor de koploper van de eredivisie. Tot een kwartier voor tijd, Eric Botteghin knalde hard binnen uit een voorzet van Elia: 0-1. De gasten hadden de zege binnen handbereik, maar FC Twente wilde zich niet zomaar neerleggen bij een nederlaag. Unal kwam een teenlengte te kort om de bal binnen te werken.Vier minuten voor tijd besliste Jorgensen het duel wel met een houdbaar schot in de korte hoek: 0-2. De Rotterdammers hebben daardoor nog steeds een voorsprong van vijf punten op naaste belager Ajax.75' Eric Botteghin 0-1, 86' Nicolai Jorgensen 0-2Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Kuijt (61. Toornstra), Vilhena, Berghuis, Jørgensen, Elia (76. Bilal).