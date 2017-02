Praat mee over FC Twente - Feyenoord

FC Twente - Feyenoord

Feyenoord speelt vanmiddag de lastige uitwedstrijd bij FC Twente. Karim El Ahmadi keert na zijn avontuur met Marokko in de Afrika Cup terug in de basis van de Rotterdammers. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst liet nog geen punt liggen in 2017.

Praat mee over dit duel in Enschede door een bericht achter te laten. Dennis van Eersel doet verslag van FC Twente - Feyenoord vanaf 14.30 uur.