Pijnlijke nederlaag Sparta tegen PEC Zwolle

Sparta - PEC Zwolle

Sparta heeft een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen PEC Zwolle. De bezoekers waren in de degradatiekraker met 2-3 te sterk voor het elftal van trainer Alex Pastoor. Door het verlies zakt Sparta naar de veertiende plaats.

In de eerste helft had Sparta vaak de bal, maar kreeg de formatie van trainer Ron Jans de kansen. Danny Holla schoot naast, Django Warmerdam vond keeper Roy Kortsmit op zijn pad en Mustafa Saymak zocht het doel ook te ruim. Na een half uur probeerde Ivan Calero Ruiz het aan de andere kant, maar hij mikte juist te hoog.



Een kopbal van Denzel Dumfries verdween ook niet tussen de palen. In de slotfase van deel één was het weer de beurt aan de Zwollenaren. Ouasim Bouy kreeg de bal niet langs Kortsmit en een vrije trap van Holla werd door de keeper en de paal onschadelijk gemaakt.



Vlak na rust was PEC Zwolle wel trefzeker. Queensy Menig rondde op fraaie wijze af: 0-1. Sparta probeerde snel te antwoorden, maar een schot van Thomas Verhaar werd geblokt. Na dik een uur spelen verdubbelden de gasten de marge. Nicolai Brock-Madsen kreeg het Kasteel stil: 0-2.



Na die goal bracht Pastoor zijn kersverse aanwinsten Martin Pusic en Jerson Cabral, die beiden op de bank begonnen. Even later kwam ook Mattias Pogba nog binnen de lijnen. Sparta ging alles of niets spelen, Pusic raakte de lat, maar stond ook buitenspel.



In de slotfase moest PEC Zwolle met tien man verder na een rode kaart voor Bart Schenkeveld (twee keer geel). Toch maakten de gasten er nog 0-3 van via Erik Israelsson. In de slotfase kwam Sparta zowaar nog terug tot 2-3 door goals van Mathias Pogba, maar PEC Zwolle hield met hangen en wurgen stand.



Sparta won slechts één van de laatste vijftien competitiewedstrijden.



Scoreverloop: 51' Queensy Menig 0-1, 62' Nicolai Brock-Madsen 0-2, 86' Erik Israelsson 0-3, 90' Mathias Pogba 1-3, 90+2' Mathias Pogba 2-3



Opstelling Sparta: Kortsmit; Dumfries (72. Pogba), Breuer, Van Drongelen, Floranus, Sanusi, Spierings (63. Pusic), Dijkstra, Verhaar (63. Cabral), Van Moorsel, Calero.