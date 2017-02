Volg Sparta - PEC Zwolle op Radio Rijnmond

Sparta - PEC Zwolle

Sparta neemt het vandaag op het Kasteel op tegen PEC Zwolle. Een degradatiekraker tussen respectievelijk de nummers dertien en vijftien van de eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won slechts één van de laatste veertien competitieduels.

Een zege op de Zwollenaren is zeer welkom. Eerder dit seizoen won Sparta de heenwedstrijd in Zwolle overtuigend met 0-3.



Scoreverloop: -



Opstelling Sparta: Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus, Sanusi, Spierings, Dijkstra, Verhaar, Van Moorsel, Calero.



Uiteraard is Sparta - PEC Zwolle live te volgen op Radio Rijnmond. Het duel begint om 14.30 uur. Sinclair Bischop doet verslag. Laat een bericht achter om mee te praten over deze wedstrijd.