Bestuurder valt in slaap; auto uit de bocht in Papendrecht

Foto: @P_Hagenaar

In Papendrecht is in de nacht van zaterdag op zondag op de Noordhoek een automobilist uit de bocht gevlogen. Hij was in slaap gevallen.

De wagen was dwars door een hek gereden en kwam daarna tot stilstand. De bestuurder was ongedeerd.



Volgens de politie was er geen alcohol in het spel.