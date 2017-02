Brandstofdief opgepakt in Schiedam

Foto: @PolitieSchiedam

De politie heeft zaterdag op de Nieuwe Damlaan in Schiedam een man aangehouden die verdacht wordt van brandstofdiefstal bij tankstations.

De man reed in een witte Opel Astra met in de achterbak grote jerrycans. Volgens de politie stal hij brandstof bij tankstations in het hele land.



Eigenaren van benzinepompen waar de laatste tijd brandstof is gestolen, kunnen hierover contact opnemen met de politie. Mogelijk dat ze het slachtoffer zijn van de verdachte die nu is aangehouden.