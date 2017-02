Bond voor gevangenen: Steekpartij door strenger regime

De steekpartij in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal afgelopen vrijdag is mede veroorzaakt door het strengere regime van de laatste tijd. Dat zegt de Bond voor Wetsovertreders, waar gevangenen lid van kunnen worden.

De bond bracht zaterdag en zondag een bezoek aan meerdere instellingen. Daar zat ook De Kijvelanden bij. De gevangenen klagen de laatste tijd meer over de kwaliteit van het eten, de mogelijkheid om zich te wassen en te weinig vrije tijd. Dat zou een gespannen sfeer in de kliniek veroorzaken.Volgens een woordvoerder van de bond, komen er uit meerdere klinieken berichten over 'grote onrust bij patiënten'. "En dan is het in De Kijvelanden nog niet eens het ergst. We krijgen veel meldingen van vechtpartijtjes."De BWO heeft de minister van Veiilgheid en Justitie een brief gestuurd om de problemen binnen de klinieken op korte termijn op te lossen. Als dat niet gebeurt, stapt de bond naar de klachtencommissie namens de tbs'ers.Zaterdag liet de bond ook al weten dat er zorgen zijn over steekpartijen in tbs-klinieken. De steekpartij van vrijdag was al de vijftiende keer dat zoiets gebeurde.Vrijdag werd in De Kijvelanden een medewerker van de tbs-kliniek neergestoken door een patiënt. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is de dader een man van 44 die al jarenlang in behandeling is. Hij kreeg tbs opgelegd vanwege 'feiten die met agressie te maken hebben'.