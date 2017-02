Vlaardinger met auto te water

Politie

Een man uit Vlaardingen is zaterdagavond op de A16 van de weg geraakt en in de sloot beland. Dat gebeurde ter hoogte van Prinsenbeek.

De man heeft gezegd dat hij tijdens het inhalen werd aangereden door een andere automobilist. De politie onderzoekt het verhaal van de man en heeft inmiddels gesproken met meerdere getuigen.



De bestuurder van de auto had niet gedronken. Wel is bloed van de man afgenomen om te kunnen vaststellen of hij onder invloed van medicijnen of drugs was.