Hennepkwekerij ontdekt bij brand in Krimpen aan den IJssel

Hennep (archieffoto)

Bij een brand aan de Vederkruid in Krimpen aan den IJssel is de brandweer zondagmiddag gestuit op een hennepkwekerij. Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel planten of stekjes er stonden.

Een voorbijganger zag rond kwart voor drie rook uit het dak van de woning komen. Het vuur was vrij snel onder controle.



De brandweer kan nog niet zeggen wat de brand heeft veroorzaakt. Dat de hennepkwekerij mogelijk de oorzaak is, wordt niet uitgesloten.