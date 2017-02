Kittens omgekomen bij uitslaande brand in Dordt

Brand aan de Ruys de Beerenbrouckweg. Foto: MediaTV Brand aan de Ruys de Beerenbrouckweg. Foto: MediaTV Brand aan de Ruys de Beerenbrouckweg. Foto: MediaTV

Aan de Ruys de Beerenbrouckweg heeft brand gewoed in een flat. Daarbij zijn drie kittens omgekomen. Ook raakte er twee mensen gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond rond half vier in een flat met drie verdiepingen. De vlammen sloegen uit de woning op de eerste verdieping. Ook de bovengelegen flats op de tweede en derde verdieping liepen aan de buitenkant forse schade op.



In het flatgebouw zijn acht mensen naar buiten gehaald. Ook zijn meerdere huisdieren gered. Voor drie kittens kwam de hulp te laat. Of zij in het appartement zaten waar de brand het ergst woedde, is niet duidelijk.



Hoe groot de schade binnen in de panden is, is niet duidelijk. Ook wordt er gekeken of de mensen vervangende woonruimte nodig hebben.