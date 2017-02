Van Bronckhorst: 'Het was wachten op een goal'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord maakte zondag in de lastige uitbeurt bij FC Twente geen fout. Het werd 0-2 voor de lijstaanvoerder van de eredivisie. "De ontlading na de 0-1 was groot. Je weet dat het moeilijk is in Enschede, dat was het ook. Uiteindelijk voel je dat je steeds sterker wordt, was het wachten op een goal, maar je moet 'm wel maken."

De oefenmeester startte in Enschede zonder Jens Toornstra. "Natuurlijk is de teleurstelling groot, maar je moet een keuze maken, vorige week zat Terence (Kongolo, red) op de bank. Volgende week kijken we weer verder. Jens viel goed in," zag ook van Bronckhorst.



"Dit voelt goed, we werken van week naar week. De wedstrijden zijn de meetmomenten. We winnen elke keer, houden de nul, dat geeft vertrouwen."