Kademuur in centrum Maassluis te slecht voor autoverkeer.

De kademuur in Maassluis De kademuur in Maassluis

De Verenigde Seniorenpartij (VSP) in Maassluis wil snel duidelijkheid van de gemeente hoe slecht een aantal kademuren in het centrum zijn en wat er aan gedaan gaat worden. Donderdag zijn de straten rond de Markt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kademuren aan de Wip. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de zware belastingen van auto- en vrachtverkeer niet meer verantwoord zijn. De houten fundering van de kademuur verkeert in een te slechte staat. De straten zijn afgesloten door pollers. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gewoon passeren.



Jan van der Maarel, de fractievoorzitter VSP Maassluis: "Uit de rapporten zal moeten blijken wat er precies aan de hand is. Die rapporten hebben wij nog niet gehad".



De afsluiting zorgt ervoor dat de winkels in de straten moeilijker bevoorraad kunnen worden. Vrachtverkeer moet nu verderop parkeren en van daaruit kan er maar beperkt op vastgestelde tijden met een kleine vrachtwagen naar de winkels gereden worden.



Eerder inspectie

De plaatselijke CDA-fractie zet ook vraagtekens bij de plotselinge afsluiting. Vijf jaar geleden werd de kademuur nog geïnspecteerd. Toen bleek dat de kades in een niet te beste staat waren, maar dat ze nog wel 25 jaar mee zouden kunnen. nu in 2016 blijkt uit een nieuwe inspectie dat de staat zeer slecht is. .