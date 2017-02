Neergestoken medewerker Kijvelanden overleden

Tbs-kliniek De Kijvelanden

De medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal die vrijdag is neergestoken, is zondag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat volgens justitie om een 25-jarige man die net een paar weken werkzaam was bij de instelling.

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag neergestoken met een schaar door een 44-jarige patiënt. De man werd al 15 jaar behandeld voor agressieproblemen.



De dader wordt maandag voorgeleid voor de Rechter-Commissaris.