Sparta zakt verder weg: 'We zien wat er gebeurt'

Sparta-trainer Alex Pastoor

Sparta kreeg zondag een enorme dreun te verwerken tegen PEC Zwolle. Op het Kasteel waren de Zwollenaren in het degradatieduel met 2-3 te sterk. De eerste twee goals van de gasten waren fraai. "Maar wij rolden ook de rode loper uit omdat wij niet opbouwden zoals we hadden afgesproken," zegt trainer Alex Pastoor.

De oefenmeester van de Rotterdammers vond zijn ploeg in de eerste helft nog wel aardig voor de dag komen. "In de eerste helft deden wij het redelijk, met name de eerste twintig minuten, we waren de baas op het veld. Waar het aan ontbreekt is grote kansen, dat is het euvel vaker. Verder hadden wij niet veel te vrezen, we creëerden meer dan de tegenstander. Maar het is te doen om goals, die maken zij wel."



Pastoor besloot Jerson Cabral, Martin Pusic en later ook Mathias Pogba in te brengen. "Na de wissels kwam er weer schwung in de wedstrijd, hadden we zicht op een punt in de slotfase. Na de 3-0 hadden wij niets meer te verliezen, ook door de rode kaart, dat geloof miste ik daarvoor."



Sparta ziet de degradatiestreep naderen. Van de laatste vijftien duels won de Rotterdamse ploeg er slechts één. "We zien wat er gebeurt. De ranglijst is de ranglijst. Tuurlijk zien wij dat gebeuren. We spreken zorgen maar middelmatig uit, we werken er gewoon keihard aan. We hebben een plan, daar houden wij ons aan."