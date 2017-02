314.000 bezoeken op Filmfestival

IFFR 2017. Foto: Mick Somers

Alleen maar lachende gezichten bij de organisatie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Tijdens de laatste dag van het IFFR kon de conclusie getrokken worden dat er meer filmbezoeken zijn geweest dan vorig jaar en dat de bezoekers uitermate tevreden waren.

"Het lijken er inderdaad meer te zijn dan vorig jaar", zegt zakelijk directeur Janneke Staarink van het IFFR op de slotdag over het aantal bezoekers. ''We stressen er niet op, maar we vinden het leuk om aan het einde wel weer een hoger getal bekend te maken." Zondagavond bleek dat de teller dit jaar op 314.000 bezoeken is blijven steken. Vorig jaar was de eindstand 305.000 en in 2015 nog minder.



Reden voor tevredenheid dus. Maar wat Staarink nog belangrijker vindt, is dat de mensen lijken het beter naar hun zin hadden: "De mensen mogen aangeven hoe goed ze de film vonden. De score is nooit eerder zo hoog geweest." Van de 247 films scoorden er 63 gemiddeld vier sterren uit vijf, bleek uit de enquêtes.



Volgens Staarink komt dat niet alleen doordat de films een hoog niveau hebben, maar ook doordat de mensen 'bij de juiste film komen'. "We hebben veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar bij een film komen", legt de zakelijk directeur uit. "maar dat ze na afloop denken: die wilde ik precies zien."



Volgend jaar weer

Als Staarink haar verhaal vertelt, staat ze in een lege ruimte. "Maar vergis je niet", benadrukt ze. "De zondag is de drukste dag. Zo meteen is het hier helemaal vol." Daarnaast zijn er op de laatste dag ook wat afsluitende feestjes.



"En volgend jaar zijn we er weer", glimlacht Staarink. "Hopelijk weer met geweldige films, nieuwe thema's en volop actualiteit."