Eenhoorn: 'Profiteren van ervaring Van Bronckhorst'

Robert Eenhoorn in FC Rijnmond

Robert Eenhoorn verwacht dat Feyenoord nog weleens kan profiteren van de ervaring die trainer Giovanni van Bronckhorst heeft opgedaan als speler. Volgens de algemeen directeur van AZ moet de coach van de Rotterdammers vooral hetzelfde blijven doen als de spanning in de titelstrijd toeneemt.

"Gio heeft zelf ook aardig wat gewonnen in zijn carrière. Als de druk hoog wordt, dan gaan spelers naar bepaalde mensen kijken. Als die mensen emotioneel stabiel blijven en geen gedragsverandering tonen, dan kan je daar als ploeg wel profijt van hebben", zegt Eenhoorn in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Er zijn ook spelers die al jaren meelopen en weten hoe winnen eruitziet."



Managen

Het tevreden houden van spelers is volgens Eenhoorn een belangrijke taak voor Van Bronckhorst. "Iedereen weet dat je een brede selectie nodig hebt. Het is een onderdeel van managen. Je moet iedereen gemotiveerd houden, want ze willen natuurlijk allemaal spelen en belangrijk zijn. Maar het doel bij Feyenoord is volgens mij duidelijk. Iedereen reageert professioneel en niemand wil straks worden aangewezen als degene bij wie het (de onrust) begon."



Met zijn eigen club AZ doet Eenhoorn niet mee om het kampioenschap. Het gat met de top drie Feyenoord, Ajax en PSV is groot. "Ze spelen nog belangrijke wedstrijden tegen elkaar en dan zal het de vorm van de dag zijn. Ze hebben alle drie behoorlijke kwaliteiten, maar tot nu toe is Feyenoord de meest constante ploeg geweest", aldus de beleidsbepaler van de club uit Alkmaar.