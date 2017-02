Moordenaar Fortuyn blijft vrij man

Volkert van der Graaf hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft de moordenaar van politicus Pim Fortuyn voldoende meegewerkt met de reclassering. Hij zou 'basaal inzicht' in zijn privéleven hebben gegeven.

Justitie wilde Van der Graaf opnieuw laten opsluiten, omdat hij voornamelijk zou zwijgen tegenover reclasseringsambtenaren. "Dat er geen sprake was van een goed contact, is geen reden om hem weer vast te zetten", oordeelt de rechtbank.Justitie is teleurgesteld over de uitspraak, maar kan niet tegen het vonnis in beroep.Tijdens de behandeling van de zaak maakte Van der Graaf twee weken geleden duidelijk dat hij heel sterk het gevoel heeft dat het OM hem wilde laten struikelen. "De enige hulp die ik van Reclassering Nederland heb gekregen, is hulp van de wal in de sloot. Het contact met reclassering en het OM ervaar ik als buitengewoon onveilig", zei Van der Graaf.De gesprekken met de reclassering waren een voorwaarde voor de vrijlating van Van der Graaf in 2014. Hij had er toen tweederde van zijn straf (18 jaar cel) op zitten.Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum, waar hij net een radio-interview had gegeven.Fortuyn was destijds lijsttrekker van de LPF en had in zijn woonplaats een grote verkiezingszege geboekt met zijn partij Leefbaar Rotterdam.Vrijwel direct na de aanslag arresteerde de politie milieu-activist Van der Graaf, die later verklaarde dat hij Fortuyn als een groeiend gevaar voor de samenleving had gezien.