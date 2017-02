FC Dordrecht vanavond live op rijnmond.nl

De uitwedstrijd van FC Dordrecht bij NAC Breda is vanavond live te volgen op onze website. Dennis Kranenburg doet het verslag vanuit Brabant.

NAC Breda staat momenteel zesde in de Jupiler League, terwijl FC Dordrecht te vinden is op de negentiende plaats. FC Dordrecht heeft nog een minimale kans om iets te doen in de derde periode, maar zal dan alle resterende wedstrijden moeten winnen en hopen op andere gunstige uitslagen.De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begint om 20:00 uur. Enkele minuten voor aanvang zal op deze website de livestream verschijnen waarin het commentaar te horen is.