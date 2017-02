El Ahmadi, zaalhockey en PKC in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is maandagavond een reportage te zien over Karim El Ahmadi. De Marokkaanse middenvelder maakte zondag zijn rentree bij Feyenoord. Hij groeide op in Enschede en speelde vijf seizoenen in het eerste van FC Twente.

Ook al is El Ahmadi al een tijd weg uit Enschede, hij is nog wel onverminderd populair zo bleek gisteren. De reportage is rond 17.30 uur te zien op TV Rijnmond.



Naast Feyenoord waren wij ook bij de finale van het NK zaalhockey in het Topsportcentrum. Rotterdam verloor de finale van Amsterdam. Meer succes was er voor PKC. De koploper van de Korfbal League ging op bezoek bij LDODK, maar was veel te sterk voor de nummer twee: 21-36.



Maandag begint de E-Divisie: achttien eredivisieclubs nemen het tegen elkaar op wie de sterkste is met FIFA 17. We gingen langs bij de E-gamers van Sparta en Excelsior: Frank van der Slot en Danny Hazebroek. De laatste reportage gaat over de Deborah Gravensteijn Classic.



Sportclub Rijnmond begint iets voor half 6 op TV Rijnmond.