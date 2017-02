Win kaarten voor het ABN AMRO World Tennis Tournament

De 44ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat komende maandag in Ahoy van start. RTV Rijnmond geeft nu via de Facebook-pagina van de sportredactie gratis kaarten weg voor de openingsavond.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament kent ook dit jaar een ijzersterk deelnemersveld. Zo zijn onder andere de top 10-spelers Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Marin Cilic en Dominic Thiem vastgelegd door toernooi-directeur Richard Krajicek.RTV Rijnmond besteedt uiteraard uitgebreid aandacht aan het evenement in Ahoy. Zo zijn we er iedere dag op tv met de talkshow Tennisplaza. Op de radio komen we dagelijks tussen 13.00 uur en 16.00 uur én tussen 19.00 uur en 22.00 uur live vanuit het sportpaleis op Rotterdam-zuid. Op www.rijnmond.nl is het laatste nieuws over het toernooi te lezen.Ga nu naar www.facebook.com/rtvrijnmondsport en zie hoe je kans maakt op twee gratis tribunekaarten voor maandag 13 februari.