Zorginstellling ZSV failliet

Foto: Tom van Vark

De rechtbank in Rotterdam heeft zorginstelling Stichting Vivence Wonen II (ZSV Wonen) failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie.

ZSV Wonen kan haar rekeningen niet meer betalen. Een voormalig bestuurder van de organisatie wordt verdacht van witwaspraktijken en het onttrekken van zo'n 735.000 euro.

Het kantoor van ZSV Wonen zat in Rotterdam.



Cliënten die onder begeleiding wonen in een pand ZSV dreigen nu op straat te worden gezet. Een curator kan na een faillissement proberen om een zorgaanbieder te vinden, die de zorg voor de cliënten overneemt.



ZSV Wonen beheerde ongeveer tachtig woningen voor licht verstandelijk gehandicapten. De huizen staan niet in de regio Rijnmond.