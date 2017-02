Uitgedunde groep op trainingsveld Feyenoord

Een dag na de 2-0 overwinning in Enschede op FC Twente hebben enkele spelers van Feyenoord de uitlooptraining laten schieten. Brad Jones, Terence Kongolo en Renato Tapia waren afwezig.

Eljero Elia was wel gewoon van de partij op Varkenoord. Hij werd - net als vorige week tegen NEC - voortijdig naar de kant gehaald en leek last van zijn hamstring te hebben. Ook Kenneth Vermeer sloot weer aan bij de groep, nadat hij vorige week een paar dagen ziek was geweest.Dat gebeurde daags na zijn rentree in het tweede elftal. Van Bronckhorst liet al weten dat hij Vermeer eerst nog een duel in het tweede wil laten afwerken, voordat hij bij de wedstrijdselectie van zijn team komt. Omdat Feyenoord 2 volgende week pas weer speelt, zal dat pas zijn in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag op 19 februari.