Elf jaar cel voor dodelijke schietpartij in Dordrecht

Bevrijdingsdag 2016: de Merwedestraat is afgezet na een fatale schietpartij

Een 28-jarige man moet elf jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in de Merwedestraat in Dordrecht. Op klaarlichte dag schoot hij vorig jaar op Bevrijdingsdag een 38-jarige Dordtenaar dood.





Uit vrees voor wraakacties werd het proces gehouden in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam. De verdachte heeft steeds volgehouden dat hij handelde uit noodweer. Hij zei dat hij moest schieten, omdat de Dordtenaar op hem af kwam met een machinegeweer.Maar daar gaat de rechter niet in mee. De man had volgens de rechter kunnen wegrijden toen hij het wapen zag.Onduidelijk blijft wat de aanleiding voor de schietpartij was. De politie liet eerder weten uit te gaan van een langlopend conflict.Uit vrees voor wraakacties werd het proces gehouden in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam.