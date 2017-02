Joost Eerdmans: vonnis over Volkert voelt als een trap na

"Een bonus op niet-meewerken." Zo omschrijft partijleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam de uitspraak van de rechter in de zaak Volkert van der Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn hoeft niet terug de cel in.

Justitie wilde dat Van der Graaf weer vastgezet zou worden, omdat hij zich niet hield aan de regels voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Een van de bepalingen was contact met de reclassering. Van der Graaf verscheen daar wel, maar hield er de kaken voornamelijk op elkaar.De rechtbank in Amsterdam oordeelde maandagochtend dat het moeizame contact tussen de reclassering en Van der Graaf onvoldoende reden is om hem weer naar de gevangenis te sturen."Blijkbaar vinden we de letter van de wet belangrijker dan dat Volkert echt werkt aan zijn resocialisatie", zegt Eerdmans. "Volkert ging eerder de gevangenis uit dan de achttien jaar waartoe hij was veroordeeld, hij hield zich niet aan zijn afspraken en blijft nu toch vrij man. Dat is toch bizar? Al is de moord op Pim vijftien jaar geleden, toch voelt dit als een trap na. Het maakt me boos."