Thomas en De Nooijer terug in de basis

Gérard de Nooijer

Joël Thomas en Bradley de Nooijer keren terug in de basis bij FC Dordrecht. De aanvaller Thomas was geblesseerd en back De Nooijer was geschorst.





Zij staan gelijk weer bij de startende elf van trainer Gérard de Nooijer in de uitwedstrijd bij NAC Breda van maandagavond. Dat duel is live te volgen op onze website.NAC Breda staat momenteel zesde in de Jupiler League, terwijl FC Dordrecht te vinden is op de negentiende plaats. FC Dordrecht heeft nog een minimale kans om iets te doen in de derde periode, maar zal dan alle resterende wedstrijden moeten winnen en hopen op andere gunstige uitslagen.