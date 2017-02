Hogere celstraf voor Vlaardingse moskeemoord

De Emmastraat in Vlaardingen, na de fatale schietpartij

Een 52-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor de zogeheten Vlaardingse moskeemoord. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

De man zette zijn vrouw in 2013 aan om haar vermeende minnaar te vermoorden. Het slachtoffer werd doodgeschoten na een bezoek aan de moskee in de Vlaardingse Emmastraat.



De vrouw werd eerder tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld. De man kreeg eenzelfde straf, maar Justitie tekende tegen deze straf beroep aan.



De Vlaardinger had pornografische foto's van zijn vrouw gemaakt. Hij dreigde die openbaar te maken als zij zou weigeren om de moord te plegen. Ook sloeg en schopte hij haar en dreigde met het doden van de kinderen. De man regelde een vuurwapen en legde zijn vrouw uit hoe dat werkte.



De straf die het gerechtshof heeft opgelegd, is gelijk aan de eis. Justitie vond een gevangenisstraf van 18 jaar passender dan de eerder opgelegde 12 jaar, gezien de ernst van het feit en de rol van de verdachte.