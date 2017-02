Oud-Feyenoordinternational Van der Hoek overleden

Oud-Feyenoorder Hans van der Hoek is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Van der Hoek speelde 176 wedstrijden in het eerste van de Rotterdammers en kwam ook twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Van der Hoek werd op zijn dertiende lid van Feyenoord en debuteerde in 1950 op 17-jarige leeftijd als rechtsbuiten in het eerste elftal. Hij maakte in die tijd de invoering van het betaalde voetbal mee.



Op zijn 29e moest Van der Hoek zijn loopbaan afbreken als gevolg van twee breenbreuken. Hij werd daarna trainer in de regio Rijnmond bij Papendrecht, CKC, Alblasserdam, Hellevoetsluis en Sportclub Feyenoord.