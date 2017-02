'Notoire brandstofdief sloeg tientallen keren toe'

Een in Schiedam opgepakte verdachte van benzinediefstal heeft mogelijk tientallen keren getankt zonder te betalen. De politie heeft de 41-jarige man in verband gebracht met zeker 23 aangiften van brandstofroof.

De verdachte liep zaterdag tegen de lamp op de Nieuwe Damlaan, omdat agenten zijn voertuig herkenden. De politie was op zoek naar de wagen, omdat die al meerdere keren was weggereden bij tankstations zonder te betalen voor benzine.De politiemensen roken tijdens de controle een sterke benzinelucht. De bestuurder bleek rond te rijden met vier grote jerrycans, die deels waren gevuld met brandstof. Hij kon direct de cel in, omdat hij nog elf dagen moest zitten.De politie riep uitbaters van tankstations na de aanhouding op zich te melden als recentelijk brandstof was gestolen. Inmiddels is gebleken dat de wagen van de man betrokken is geweest bij tientallen aangiften.