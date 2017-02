The Mourning Glories uit Rotterdam in Live uit Lloyd

Een definitief afscheid, verbroken liefdes én een passie voor traditionale Amerikaanse roots muziek, het zijn de zaden waaruit The Mourning Glories ontsproten. Het Rotterdamse trio speelt in Live uit Lloyd vijf songs die samen te vatten zijn als een Klaagzang op het Leven...

Website

bestaat uit de Amerikaansedie zingt en ukelele bespeelt, maar ook gitaar, wastobbe bas en zingende zaag, de Candesedie ook zingt en banjo en slide guitar bespeelt en de Franse, die zingt en ook ukelele, wastobbe bas en zingende zaag bespeelt. Om de rouw te overkomen, begonnen ze samen te zingen. Zo verloor Shelley haar vriend Marco die samen met haar eerder enkele malen te gast was in Live uit Lloyd én met De Bommelband in de studio optrad kort enkele maanden voor zijn plotselinge dood..De muziek vormt voor The Mourning Glories een licht dat de duisternis deed oplossen en de meiden zijn sindsdien niet gestopt met zingen en musiceren. Hun sound is gebaseerd op close vocal harmonies en roept de duistere kant van de blues en roots muziek uit de vroege jaren ’20 in herinnering.Onlangs startten ze een crowdfunding actie om een album te maken. Het bleek succesvol en momenteel zitmet regelmaat in de studio en zal later dit jaar het eerste album verschijnen. Een bijzonder drietal, met bijzondere instrumenten, een rugzakje vol en teksten vol droefenis, maar tóch stemmen ze je vrolijk, Shelley, Miranda en Marie:zijn écht.

Facebook

Twitter

Youtube