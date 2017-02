Tbs'er Kijvelanden langer in voorarrest

Kijvelanden.

De man, die vrijdag een 25-jarige medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal doodstak, blijft nog twee weken in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten.

De 44-jarige Rotterdammer zou de medewerker van De Kijvelanden met een schaar hebben doodgestoken. De patiënt werd al meerdere jaren behandeld in de tbs-kliniek.



Naast een intern onderzoek zijn ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie een onderzoek begonnen.