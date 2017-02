'Gevaar in tbs-kliniek is soms onzichtbaar'

Geweldsuitbarstingen van tbs'ers kunnen ook voor hun behandelaars uit het niets komen. Het gevaar is soms onzichtbaar tot een patiënt door het lint gaat, zegt Hjalmar van Marle, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie aan de Erasmus Universiteit en onder meer oud-directeur van het Pieter Baan Centrum.

Van Marle reageert op de dood van een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. De 25-jarige man overleed nadat hij was neergestoken met een schaar door een 44-jarige patiënt, die al vijftien jaar werd behandeld vanwege agressieproblemen.Uit de duur van de behandeling blijkt volgens Van Marle dat die niet verliep 'zoals gewoonlijk'. ''Die vijftien jaar is langer dan gemiddeld. Mensen zitten gemiddeld acht tot negen jaar in een tbs-kliniek voordat ze kunnen terugkeren naar de maatschappij.''Het is volgens de emeritus hoogleraar niet ongebruikelijk dat tbs'ers tijdens hun behandeling soms toegang hebben tot een schaar. Patiënten worden voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving, waardoor ze soms moeten oefenen met dergelijk gereedschap.''Het is niet zo dat iedereen scharen of schroevendraaiers kan hebben'', benadrukt Van Marle. Patiënten krijgen alleen gereedschap als het aansluit bij hun behandeling. Zo kunnen tbs'ers die toestemming hebben om te koken soms messen gebruiken.Volgens de deskundige moet na het fatale voorval in Poortugaal nog eens worden gekeken of de veiligheid in klinieken kan worden verbeterd. Het is daarbij van cruciaal belang dat behandelaars goed overleggen en met elkaar meedenken.De rechter moet straks oordelen over het lot van de dader. ''Dat kan weer tbs zijn, maar ook gevangenisstraf'', zegt Van Marle. Mocht de man worden teruggestuurd naar een tbs-kliniek, kan dat neerkomen op levenslange opsluiting als hij niet te behandelen blijkt te zijn.''Je kan er je leven lang in blijven zitten'', aldus de oud-directeur van het Pieter Baan Centrum. ''Dat hebben we ook: long stay patiënten.''