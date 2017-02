Oude dame Maastunnel heeft facelift nodig

De Maastunnel

De oudste verkeerstunnel van Nederland, de Maastunnel tussen Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Centrum is dringend aan renovatie toe, zegt Henk van der Maas, schrijver van het boek 'Onder de tunnel door' maandag in het tv-programma 7 Minuten.

De tunnel viert volgende week dinsdag haar 75ste verjaardag. Maar hier en daar is het verval duidelijk zichtbaar. Vanaf juli gaan delen van de oeververbinding dicht en zal er twee jaar lang worden gewerkt aan herstel.



Van der Maas verhaalt in het tv-programma over de bijzondere bouwgeschiedenis. De tunnel was toentertijd een technologisch hoogstandje. Ook bespreekt hij de aparte opening. Oorspronkelijk wilden de Duitsers, - de tunnel kwam in de Tweede Wereldoorlog gereed-, de verbinding laten openen door enkele hooggeplaatste Duitse functionarissen en NSB'ers, maar de toenmalige beheerder gooide de deuren al eerder open zodat de feitelijke opening geschiedde door enkele gewone Nederlandse burgers. De eerste vrouw die op die manier door de tunnel wandelde komt in de 7 Minuten-aflevering van woensdag aan het woord.



In de tv-serie zijn enkele mensen met bijzondere verhalen te zien, krijgen we een kijkje bij de beveiliging van de tunnel en vertellen medewerkers van de gemeente hoe het Rotterdamse icoon er straks uit zal zien.



7 Minuten is van maandag tot en met donderdag te zien op TV Rijnmond, elk uur, net na het tv-nieuws.