De Wereld van Wubbe - TING!

Zaterdag 11 februari om 17.00 uur bij TV Rijnmond: de Wereld van Wubbe. Een bijzondere documentaire over het gepassioneerde en innovatieve werk van choreograaf Ed Wubbe. Regisseur Jan Louter volgde Wubbe tijdens de creatie van de voorstelling TING!, die werd gemaakt ter ere van de zeventigste verjaardag van het Scapino Ballet.

Ed Wubbe is ruim 25 jaar artistiek leider van het internationaal vermaarde Scapino Ballet Rotterdam. Onder zijn creatieve leiding bracht de balletgroep voorstellingen als Holland en Le chat noir. Zijn stukken zijn vaak een reflectie op de actualiteit. Ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van Scapino ontwikkelde Wubbe en zijn team TING!, zijn meest ambitieuze voorstelling tot nu toe. Behalve dansers werkten ook circusartiesten mee. De Nederlandse popgroep De Nits tekende voor de livemuziek. De film volgt Wubbe meer dan een jaar lang in de aanloop naar de première in de Ferro Dome, een voormalige gashouder in het havengebied van Rotterdam.



Regisseur Jan Louter geeft een uniek kijkje achter de schermen, en in het hoofd van Wubbe. Aan alles is duidelijk dat het maakproces een Gesamtkunstwerk is. Choreograaf, dansers en artiesten inspireren en beïnvloeden elkaar voortdurend. Of zoals een van de dansers het treffend verwoord: "Je gaat verder dan jezelf." Een prachtig portret van een van Rotterdams energiekste en meest bevlogen makers. De Wereld van Wubbe is zaterdag 11 februari om 17.00 uur (om het uur herhaald) te zien bij TV Rijnmond.



De Wereld van Wubbe ging in première tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam 2017. De documentaire is tot stand gekomen met steun van het Mediafonds.