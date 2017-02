Weer tiener opgepakt na overval maaltijdbezorger

De politie heeft al vijf tieners opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een overval op een maaltijdbezorger in Schiedam. Agenten arresteerden de vijfde verdachte, een 15-jarige Schiedammer, maandagochtend vroeg in zijn woonplaats.

Politiemensen sloegen kort na de overval al vier andere jonge verdachten in de boeien. Het gaat om een 15-jarige Vlaardinger en Schiedammers van 14 en 16 jaar oud. Zij zitten allemaal nog vast. De vijfde verdachte werd maandag van zijn bed gelicht.Het slachtoffer moest begin deze maand onder bedreiging zijn geld afgeven. Vier verdachten konden snel worden aangehouden, omdat tijdens de overval al agenten in de buurt waren. Ze hielden een oogje in het zeil vanwege eerdere overvallen op bezorgers.Bij de arrestatie van de vier ontdekten agenten een deel van de buit. Ook namen ze een luchtdrukpistool in beslag, waarmee de bezorger kort daarvoor was bedreigd. Na verder onderzoek kwam vervolgens ook de vijfde verdachte in beeld.Schiedam is de afgelopen maanden opgeschrikt door een serie overvallen op bezorgers. Eind december was het in negen dagen tijd zelfs vier keer raak . In zeker een geval werd een pizzakoerier met een valse bestelling in de val gelokt.Het is nog onduidelijk of de opgepakte groep tieners ook was betrokken bij eerdere overvallen. Dat wordt volgens een politiewoordvoerster 'absoluut' uitgezocht.