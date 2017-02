Meer buurtbemiddeling nodig in Papendrecht

Burenruzie

Het aantal zaken waar buurtbemiddeling nodig is, is in de laatste jaren verdubbeld in Papendrecht. De problemen die behandeld worden, zijn bovendien veel ernstiger dan bij de start van het project in 2008.



Het laatste jaar zijn ongeveer 100 zaken behandeld. "Daarvan valt zeker 60 procent onder de noemer 'ernstig'", vertelt Hanneke van den Berg, coördinator van

de buurtbemiddeling Papendrecht. "De eerste jaren zagen we vooral veel typische burenruzies, over overhangende takken en over te harde muziek, maar dat is nu wel anders."



"Door de vele bezuinigingen blijven mensen met psychische problemen meer in gewone wijken wonen, dat levert problemen op", vertelt Van den Berg verder. "Maar ook de vergrijzing zorgt voor problemen, net als de stroom vluchtelingen. Deze mensen krijgen vaak een huis zonder voldoende begeleiding, zonder uitleg over de praktische gang van zaken in Nederland en daardoor kunnen geschillen gemakkelijk ontstaan."



De vrijwillige bemiddelaars krijgen training voor ze aan de slag mogen, maar steeds vaker komt professionele begeleiding helpen bij de bemiddeling. "In veel zaken kunnen wij vrijwilligers het gelukkig nog zelf afhandelen", aldus vrijwilliger Ellis Verhoeven.