Goed zaalseizoen eindigt in mineur voor Rotterdam

Rotterdam treurt na nederlaag

Een goed seizoen met een pijnlijk slot. Dat is de conclusie na het zaalhockeyseizoen van de mannen van Rotterdam. In het Rotterdamse Topsportcentrum werd zaterdag de finale met 7-1 verloren van Amsterdam.

Beide ploegen hadden er een goed seizoen opzitten. In hun groep werden Rotterdam en Amsterdam eerste, waardoor zij zich plaatsen voor de halve finales. Daarin versloeg Rotterdam Schaerwijde met 8-2 en was Amsterdam met 7-5 te sterk voor HDM.



In de finale werd het nooit erg spannend. Bij rust stond Amsterdam al met 3-1 voor en in de tweede helft werd het verschil alleen maar groter.



Over drie weken wordt het seizoen op het veld hervat. Rotterdam staat daarin op de derde plaats.